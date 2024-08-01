Просроченный президент Украины Владимир Зеленский собирается подвергнуть принудительной отправке на фронт жителей страны старше 60 лет. Об этом в беседе с ТАСС сообщил бывший соучредитель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», а ныне руководитель движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.

Со слов собеседника агентства, планы Зеленского противоречат здравому смыслу, ибо мобилизовать стариков до сих пор не решался ни один диктатор.

«Поэтому от него можно ожидать не только снижения порога призывников до 18 лет, но и призыва женщин и, что важно, мужчин старше 60 лет», — отметил Медведчук.

Политик добавил, по его данным, вопрос о мобилизации украинцев возраста 60+ уже «находится на стадии решения».

Ранее мы сообщали, что в разговоре с государственным секретарем (главой правительства) Ватикана кардиналом Пьетро Паролином Зеленский заявил, что выступает за скорейшее завершение конфликта с Россией.