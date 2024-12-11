Депутат Вассерман оценил вероятность вхождения Мексики и Канады в состав США

По словам депутата нижней палаты парламента Анатолия Вассермана, Штаты вполне могли бы включить в свой состав Мексику и Канаду. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он уточнил, что уже сегодня среди американских штатов имеются бывшие территории Мексики — Техас, Калифорния, Нью-Мексико, Невада, Аризона.

По мнению парламентария, в этом вопросе имеется одна тонкость — остров Пуэрто-Рико, тесно связанный с США, однако формально считающийся самостоятельным государством. Так, сами его жители высказывают желание войти в состав Штатов, однако американские власти не спешат, поскольку тогда придется распространить все соцпрограммы и льготы на пуэрториканцев.

Ранее Трамп в шутку назвал Трюдо губернатором Канады.