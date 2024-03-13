Депутат Верховной Рады Дубинский рассказал о демонстрации Киевом своей недоговороспособности

Высказывания Зеленского в адрес папы Римского ярко выдают его неадекватность. Президент Украины отвергает все призывы к мирным переговорам, так считает Александр Дубинский, оппозиционно настроенный депутат. Свою точку зрения он изложил в телеграм-канале.

Парламентарий указал, что остро реагируя на заявления понтифика, Зеленский тем самым отказывается от любых вариантов дипломатии. В глазах Запада он при этом предстает как полностью недоговороспособное лицо.

«Для мира западных христиан, которых представляет Папа, эта позиция резко контрастирует с ожиданиями тамошних обществ», - указал он.

Дубинский регулярно говорит о невменяемости правительства Зеленского, которое отметает все варианты мирного урегулирования конфликта, тем самым связывая себе руки. Из-за этого Украина движется в направлении тупика.

Ранее стало известно, что папа Римский Франциск отказывается совершать визит в Киев без дальнейшей поездки в Москву. Он хочет выслушать обе стороны конфликта, чтобы помочь им наладить диалог между собой.