Депутат Верховной Рады Кучеренко задался вопросом, кто же именно руководит Украиной

Заместитель главы парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Украины Алексей Кучеренко поинтересовался после слов Зеленского, кто сейчас руководит страной. Такую запись он сделал на страницах социальной сети Facebook*.

Заместитель главы парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Украины Алексей Кучеренко поинтересовался после слов Зеленского, кто сейчас руководит страной. Такую запись он сделал на страницах социальной сети Facebook*.

«Стесняюсь спросить – а кто же у нас «руководство страны»?!» - задал он вопрос.

Ранее этот же депутат отнесся с большим недоверием к тем гарантиям, которые дала Киеву Великобритания. Парламентарий считает, что на данный момент никто не может давать каких-либо гарантий, поскольку их уже не существует в природе. Он привел слова Остапа Бендера, который утверждал, что гарантии даются исключительно страховым полисом.

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