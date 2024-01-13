Украинский депутат Кучеренко очень скептично отнесся к гарантиям безопасности от Великобритании

Алексей Кучеренко, депутат Верховной Рады, считает, что Лондон не в состоянии выполнить свои обещания. Запись об этом он сделал в своем аккаунте в социальной сети Facebook*.

Ранее Риши Сунак, британский премьер-министр, прибыл на Украину, чтобы подписать договор, который дает Украине некие «гарантии безопасности». Это делается с целью противостояния России. Украинский парламентарий Алексей Кучеренко выразил большие сомнения в целесообразности такого документа.

«Ищите дальше какие-то «гарантии», искатели! В мире, в котором их не существует в природе, к сожалению», - написал он.

Депутат при этом вспомнил слова Остапа Бендера, который утверждал, что полную гарантию может предоставить только страховой полис.

Риши Сунак прибыл в Киев вчера, чтобы подписать договор, который британское правительство уже назвало «знаковым». Помимо заключения соглашения, премьер Великобритании должен был взять на себя обязательства по предоставлению Киеву дальнейшей помощи.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.