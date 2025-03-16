Украине нужно отказаться от мобилизации ради мирного урегулирования конфликта, заявил в своем телеграм-канале депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

По его мнению, мобилизация превратилась в инструмент репрессий и наказаний.

Киевские власти должны прекратить мобилизацию хотя бы из-за того, что она сейчас представляет собой просто похищение граждан на улицах и отправку на фронт больных и пожилых людей.

В этом году мобилизация превратилась в репрессивно-карательный механизм, цель которого – подчинение граждан и коррупция. Также, считает Дубинский, мобилизация выполняет роль финансового инструмента привлечения помощи других стран.

Ранее сообщалось о том, что на Украине начали рассылать повестки на службу в ВСУ даже беременным.