Сдавшиеся ранее армии России пленные из украинских ВС не хотят оказаться в обменных списках, так как у них нет желания возвращаться на свою родину. Соответствующее заявление сделал депутат Государственной Думы Виктор Водолацкий, его слова передает информационное агентство РИА Новости .

Депутат объяснил, что до сдачи в плен, эти украинские бойцы были обычными гражданами, которых поймали на улице и отправили на фронт. Они сдаются в плен и теперь не хотят возвращаться на родину, так как в обратном случае их ожидают лишь репрессии, заявил Водолацкий.

Он также отметил, что российские ВС продолжают свое продвижение вперед, освобождая все больше населенных пунктов на территории Украины.

Ранее поступала информация о том, что прибывающие в ВСУ пополнения оказываются непригодными к службе.