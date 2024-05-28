В части украинских ВС на передовой прибывают пополнения, состоящие из непригодных к службе солдат. Соответствующее заявление сделал главный редактор «Цензора» Юрий Бутусов, его слова передает издание «Страна.ua» в социальных сетях.

Как заявил редактор, за время боев за Волчанск в 125-ю бригаду украинских ВС было прислано пополнение, в котором состояло более сотни человек. Тем не менее оказалось, что все эти люди абсолютно непригодны для службы и из них в бригады были зачислены лишь трое, добавил он.

Бутусов также подчеркнул, что несмотря на то, что фактическое пополнение составило лишь 3 человека, во всех докладах значится, что «бригада хорошо пополняется».

Ранее депутат Госдумы Водолацкий заявил, что скоро российские ВС полностью освободят Часов Яр.