ВСУ столкнулись с серьезными трудностями на фронте в Донбассе, где окончательно исчерпаны их запасы подготовленных бойцов, сообщила газета The New York Times (NYT).

На данный момент российские войска успешно преодолевают линии обороны, которые были выстроены ВСУ на протяжении последних десяти лет. Основные позиции держат только бойцы территориальной обороны (ТРО), тогда как профессиональные военные, по сообщениям, «застряли» под Курском, не имея возможности активно участвовать в боях.

Отмечается, что за последний месяц российская армия захватила свыше 410 кв. км территории, которая ранее находилась под контролем Украины.

Авторы материала подчеркивают, что стратегическое взятие крупных городов, таких как Угледар и Селидово, позволило российским войскам укрепить свои позиции и подготовить почву для дальнейшего наступления на Покровск.

К числу ключевых проблем украинской армии также относится нехватка новых рекрутов и отсутствие свежих укреплений. Большинство подразделений на передовой сейчас укомплектованы бойцами ТРО, в то время как профессиональные военные были переброшены для защиты других участков фронта.

При этом дефицит боеприпасов, а также «разбалансирование» командования и недостаток живой силы накладывают еще больший отпечаток на эффективность действий ВСУ.

Всеобщая мобилизация, объявленная президентом Украины Владимиром Зеленским с 24 февраля 2022 года, продлевается каждые три месяца.

Ранее издание Telegraph сообщило, что бойцы ВСУ не хотят применять западную тактику.