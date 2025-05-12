Встреча с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным могла бы стать для Владимира Зеленского кульминацией его политической деятельности. Об этом в интервью Life.ru сообщил Алексей Журавлев, депутат Государственной Думы и первый заместитель председателя Комитета по обороне.

Тем не менее, глава киевского режима решил продолжить играть свою роль, требуя тридцатидневного перемирия в обмен на предложение о переговорах в Стамбуле. Для Зеленского, по-видимому, все это до сих пор не более чем игра, даже после того, как уже погибли не менее миллиона украинцев, отметил Журавлев.

Депутат считает, что глава Киева готов изображать активность в Турции, создавая видимость переговоров, но при этом выдвигает требования о перемирии. Он продолжает придумывать условия, которые Россия должна выполнить, чтобы он согласился на встречу.

«Вообще-то встреча с Путиным могла бы стать вершиной политической карьеры Зеленского, что-то наподобие „увидеть Владимира Владимировича и умереть“, но боюсь, не в этот раз», — уверен Журавлев.

Заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по обороне предложил актеру Зеленскому посетить в Стамбуле Святую Софию, которая является древней православной святыней. Именно такие святыни Зеленский сейчас уничтожает на Украине. Это предложение актуально, если Зеленский действительно планирует посетить Турцию.

Напомним, двумя днями ранее президент России Владимир Путин предложил Киеву провести прямые переговоры в Стамбуле 15 мая безо всяких условий. В ответ на это Владимир Зеленский сначала заявлял, что готов приехать на переговоры только в случае, если Москва согласится на 30-дневное прекращение огня. Однако после настоятельной «подсказки» от президента США Дональда Трампа в соцсетях киевский главарь скоропостижно изменил свою позицию и засобирался в Турцию.

Ранее сообщалось, что Трамп якобы согласился поддержать план по Украине, выработанный «коалицией желающих». Он согласился надавить на РФ в том случае, если та не согласится заключить с Украиной перемирие.