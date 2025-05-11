Трамп согласился поддержать разработанный коалицией желающих план по Украине

Американский президент Дональд Трамп одобрил план украинских союзников оказать давление на Россию, чтобы та согласилась пойти на 30-дневное перемирие. Об этом сообщило издание Politico.

Лидеры нескольких государств, которые водят в так называемую коалицию желающих, провели встречу в Киеве. По их замыслу, РФ обязана принять предложение о 30-дневном перемирии, иначе ЕС и Великобритания усилят на нее свое давление.

«Двое европейских чиновников назвали итоги встречи большим успехом, особенно с учетом того, что лидерам удалось привлечь Трампа и заручиться его поддержкой», — указали журналисты.

В то же время один из информаторов предупредил, что такой достигнутый результат может быть очень зыбким, поскольку мнение президента Соединенных Штатов может быстро поменяться. Но пока Трамп якобы полон решимости поддержать позицию европейских лидеров по поводу необходимости запуска перемирия.

Ранее президент Франции Макрон заявил, что коалиция желающих продолжит поставки Украине оружия в случае заключения перемирия. Прекращение поставок, по его словам, не предусмотрено. Макрон также отметил, что если Москва не согласится прекратить огонь, то ее ждут новые санкции. Он подчеркнул, что западные страны отказываются идти на какие-либо уступки.