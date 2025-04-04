По словам первого зампреда Комитета нижней палаты парламента по обороне Алексея Журавлева, Вашингтон решил провести «показательный воспитательный процесс» для Киева, не отправив главу Пентагона Пита Хегсета на проукраинский саммит в формате «Рамштайн». Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что Штаты пытаются получить от украинского конфликта выгоду. Прежняя администрация только бездумно вливала деньги в данный проект, а Трамп озаботился их возвращением, предложив Незалежной кабальное соглашение о недрах.

По мнению парламентария, Зеленский упирается изо всех сил, понимая, что это фактически и означает попадание Украины под американское внешнее управление, при этом Штаты его и воспитывают, демонстративно отстраняясь от участия во всякого рода проукраинских саммитах.

Он подчеркнул, что тем не менее окончательно Вашингтон не бросит Киев.

Ранее в Италии Украину обвинили в нарушении договоров с РФ в сфере безопасности.