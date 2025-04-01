Украинские власти в свое время нарушили обязательство не создавать угроз безопасности России, и это привело к текущей ситуации. Об этом заявила итальянская газета Fatto Quotidiano.

Издание напомнило, что еще в 1997 году президентами Ельциным и Кучмой был подписан Договор о российско-украинской дружбе, сотрудничестве и партнерстве. В нем Украина обязалась не создавать угроз безопасности РФ. Таким образом российский президент пытался предотвратить устремления украинцев по участию в блоке НАТО. На тот момент альянс уже очень агрессивно расширялся на восток и принял в свой состав Польшу.

«Украина нарушила Договор о российско-украинской дружбе 4 апреля 2008 года, когда на саммите в Бухаресте НАТО объявил о возможности включения Украины в свой состав», — указали журналисты.

На Украине стали проходить учения войск из Северо-Атлантического блока, что также расценивалось Россией как однозначная угроза и очередное нарушение всех договоренностей.

Ранее в западных СМИ сообщили, что некоторые государства Евросоюза начали вести подготовку своих военных к конфликту с Россией. По словам представителей стран ЕС, европейские военные силы готовятся к длительным военным действиям против РФ. Их не останавливает даже возможность ядерной эскалации.