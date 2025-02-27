По словам первого зампреда Комитета нижней палаты парламента по обороне Алексе Журавлева, украинский лидер будет продолжать юлить по вопросу сделки с Вашингтоном по редкоземельным металлам, пока его не прижмут к стенке. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что главарь киевского режима сам придумал аферу с редкоземельными металлами, предлагая их взамен на помощь Штатов, хотя само наличие таких месторождений в Незалежной — большой вопрос.

По мнению парламентария, американцы прижмут его к стенке уже в ближайшее время.

Ранее в США назвали прибыль от сделки с Украиной.