Депутат Журавлев назвал срок виляния Зеленского хвостом перед Западом по поводу предложенной Трампом сделки
В Госдуме заявили, что Зеленского прижмут к стенке, чтобы согласился на сделку
Фото: [Соцсети]
По словам первого зампреда Комитета нижней палаты парламента по обороне Алексе Журавлева, украинский лидер будет продолжать юлить по вопросу сделки с Вашингтоном по редкоземельным металлам, пока его не прижмут к стенке. Об этом сообщает Life.ru.
Он добавил, что главарь киевского режима сам придумал аферу с редкоземельными металлами, предлагая их взамен на помощь Штатов, хотя само наличие таких месторождений в Незалежной — большой вопрос.
По мнению парламентария, американцы прижмут его к стенке уже в ближайшее время.
Ранее в США назвали прибыль от сделки с Украиной.