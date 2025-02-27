В США раскрыли ожидаемую прибыль от сделки с Украиной

В администрации США ожидают, что сделка с Украиной по редкоземельным металлам принесет прибыль в $20 млрд. Об этом пишет РИА Новости.

Стало известно, что, лишь по предварительным прогнозам, эта сделка по редкоземельным металлам принесет США прибыль в размере $20 млрд – фактически, их можно будет направить на погашение дефицита в бюджете США и сокращение налогового бремени граждан Соединенных Штатов.

При этом, по словам директора национального экономического совета Белого дома Кевина Хассетта, скорее всего стоимость сделки будет намного выше. Ранее и Трамп заявлял о том, что данное соглашение можно будет оценить в $1 трлн, и Зеленский прибудет в США для подписания этого соглашения в пятницу.

Напомним, ранее также стало известно о том, что США и Британия обсуждают отправку военного контингента на Украину.