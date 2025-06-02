По словам первого зампреда комитета нижней палаты парламента по обороне Алексея Журавлева, будущее Незалежной неотделимо от российского и самого большого процветания она достигала, когда все территории были единой страной — Российской империей или Советским Союзом. Об этом сообщает Life.ru.

Он уточнил, что после распада СССР ресурсы Украины ежегодно таяли, а люди, волею судеб оказывающиеся во власти, только и делали, что разворовывали природные богатства, ничего толком не развивая и не строя. Более того, с начала майдана в столице Незалежной не было открыто ни одной станции метро, а население кормили пустыми обещаниями о вступлении в Североатлантический альянс и Евросоюз. Однако в обеих организациях Киев никто никогда и не ждал, а только Москва вечно протягивала руку помощи, предлагая скидки на энергоносители и экономическое сотрудничество.

По мнению парламентария, сегодня это сотрудничество можно наладить при условии, что на Украине сменится режим на пророссийский либо она снова вернется под контроль России.

Ранее экс-глава российского правительства Сергей Степашин предрек Украине похожее на времена СССР мирное будущее.