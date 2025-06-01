В будущем Украину ожидает период спокойствия и стабильности, подобный тому, что был в стране в эпоху Советского Союза. Такое мнение выразил Сергей Степашин, занимавший пост премьер-министра России и являющийся президентом Российского книжного союза.

Он утверждал, что в советское время Киев был известен своими выдающимися жителями и великолепным футболом. Одни только клубы «Динамо» Киев, «Днепр» и одесский «Черноморец» чего стоят.

Экс-глава правительства напомнил, что в самом начале специальной военной операции президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к жителям Украины с призывом отказаться от нацистской идеологии и не позволять НАТО вовлекаться в конфликт.

«После распада Советского Союза то, что творится с Украиной, — это катастрофа, это беда. Голову надо не иметь, чтобы до такого дойти», — подчеркнул Степашин.

Сергей Степашин выразил уверенность, что в Киеве примут во внимание его призывы к установлению мира.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что легитимность киевского главаря Владимира Зеленского, пересидевшего свой президентский срок, будет принципиальна при подписании документов.