По словам первого зампреда Комитета нижней палаты парламента по обороне Алексея Журавлева, главарь киевского режима Владимир Зеленский возомнил себя полубогом, который способен командовать всеми в мире. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он подчеркнул, что украинский лидер получил от США черную метку, по сути, это означает «Беги, Вова, беги!».

По мнению парламентария, администрация Трампа еще долго будет играть с ним как кошка с мышкой, но, судя по всему, судьба украинского диктатора уже решена. Ранее Вашингтон с таким отработанным материалом не церемонился.

Он добавил, что все, кто находился в подчинении у Штатов, рано или поздно разочаровывали власти страны, поэтому таких политиков может ожидать не только отставка, а также и тюрьма или даже смерть.

Ранее на Западе предсказали судьбу Зеленского в случае отказа от мирового процесса.