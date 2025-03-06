Президент США Дональд Трамп может попытаться отстранить Владимира Зеленского от власти на Украине в случае его отказа от заключения мирного соглашения с Россией. Таким мнением в соцсети Х поделился профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Так эксперт прокомментировал недавнюю публикацию газеты Politico, которая утверждала, что представители Трампа тайно встретились с украинской оппозицией, в том числе с Юлией Тимошенко. Отмечалось, что от администрации Белого дома в Киев прибыли четыре чиновника.

«Если Зеленский откажется от дипломатического подхода, то Трамп, скорее всего, уберет его», — считает Дизен.

После произошедшей 28 февраля открытой словесной перепалки между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом на Западе заговорили о полном проигрыше главы киевского режима.

По словам спикера палаты представителей конгресса США Майка Джонсона, Зеленский не осознают критического положения Украины. Американский политик посоветовал главе киевского режима «прийти в себя» и сесть за стол мирных переговоров.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов назвал страны, которые в перспективе могут «скрыть» Зеленского после свержения на Украине.