На Западе предсказали судьбу Зеленского в случае отказа от мирного процесса
Профессор Дизен: Трамп избавится от Зеленского в случае отказа от мира
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Президент США Дональд Трамп может попытаться отстранить Владимира Зеленского от власти на Украине в случае его отказа от заключения мирного соглашения с Россией. Таким мнением в соцсети Х поделился профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
Так эксперт прокомментировал недавнюю публикацию газеты Politico, которая утверждала, что представители Трампа тайно встретились с украинской оппозицией, в том числе с Юлией Тимошенко. Отмечалось, что от администрации Белого дома в Киев прибыли четыре чиновника.
«Если Зеленский откажется от дипломатического подхода, то Трамп, скорее всего, уберет его», — считает Дизен.
После произошедшей 28 февраля открытой словесной перепалки между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом на Западе заговорили о полном проигрыше главы киевского режима.
По словам спикера палаты представителей конгресса США Майка Джонсона, Зеленский не осознают критического положения Украины. Американский политик посоветовал главе киевского режима «прийти в себя» и сесть за стол мирных переговоров.
Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов назвал страны, которые в перспективе могут «скрыть» Зеленского после свержения на Украине.