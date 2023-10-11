Депутат Журавлев определил возможную реакцию Израиля на призыв Евросоюза разблокировать Газу
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По словам первого зампреда Комитета нижней палаты парламента по обороне Алексея Журавлева, израильское правительство не придаст значения призыву главы Евросоюза Жозепа Борреля разблокировать сектор Газа. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он отметил, что Израиль всегда игнорировал резолюции ООН.
По мнению парламентария, в былые времена западные страны умилялись таким выходкам Иерусалима, но они сыграли главную роль в разжигании ненависти арабского окружения.
Напомним, что главы МИД стран-членов Евросоюза ранее призвали открыть гуманитарные коридоры для желающих покинуть сектор Газа.
Израиль продолжает обстреливать сектор Газа и готовиться к масштабной наземной операции. О причинах такого решения — в материале «Подмосковье сегодня».