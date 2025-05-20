По словам зампреда комитета нижней палаты парламента по обороне Алексея Журавлева, глава государства Владимир Путин точно не пойдет ни на какие уступки в вопросе урегулирования украинского конфликта, о чем стало понятно после его телефонной беседы с американским коллегой. Об этом сообщает NEWS.ru.

Он добавил, что российский лидер станет настаивать на первоначальных условиях, выдвинутых Москвой. И в дальнейшем Россия не свернет с намеченного пути и на поле боя, и на дипломатическом поприще.

По мнению парламентария, Вашингтон сохранит дальнейшее участие в переговорном процессе, несмотря на то что ранее грозились из него выйти из-за отсутствия ощутимых итогов. В указанном случае переговоры бы автоматически прекратились, так как вести дискуссию исключительно с киевским режимом бессмысленно и даже странно, учитывая, что Незалежная пляшет под дудку Штатов.

Ранее на Украине сделали печальный прогноз о будущем страны после переговоров Путина и Трампа.