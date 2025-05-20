На Украине сделали печальный прогноз о будущем страны после переговоров Путина и Трампа

Соединенные Штаты будут способствовать принятию Украиной условий меморандума, который касается вероятного будущего мирного договора с Россией. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Рады Александр Дубинский.

По словам политика, Владимир Зеленский и лидеры стран Европы считали, что глава Штатов Дональд Трамп введет новые санкции в отношении Москвы из-за якобы ее отказа от 30-дневного перемирия.

Как отметил Дубинский, несмотря на угрозы Трамп созвонился с президентом России Владимиром Путиным и договорился создать меморандум, в котором будут отражены условия завершения огня.

«Уже очевидно, что его условия не понравятся Украине, но США будут оказывать давление с целью принятия его условий и подписания», — считает он.

При этом Дубинский добавил, что в случае заключения между Вашингтоном и Москвой договоренности по урегулированию украинского кризиса, которую Киев не поддержит, у Трампа отпадет надобность во введении новых санкций против России.

Ранее стало известно о том, что глава Штатов хочет полностью переложить поддержку Украины на ЕС.