Советник Стармера по национальной безопасности Джонатан Пауэлл уже провел встречу с Зеленским в Киеве, на которой выдал инструкции, как себя вести на переговорах и какие вопросы поднимать. По словам первого зампреда Комитета нижней палаты парламента по обороне Алексея Журавлева, консультации Лондона ничего не принесут Киеву, кроме вреда, поскольку Британия продолжает надеяться победить Россию чужими руками, считая «войну до последнего украинца» своим приоритетом. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что украинский лидер в переговорах личного участия не принимает, однако давно ясно, что в британских руках не только он один превращается в безвольную куклу, все его соратники говорят ровно то, что необходимо Лондону. Позиция Великобритании в указанном вопросе тоже не вызывает сомнений, так как стамбульские договоренности были сорваны исключительно усилиями тогдашнего премьер-министра Бориса Джонсона.

По мнению парламентария, британцы относятся к украинцам как к инструменту, которым можно долбить Россию.

Ранее он назвал зловещее сообщение, которое Вашингтон передал Зеленскому.