По словам зампреда Комитета нижней палаты парламента по обороне Алексея Журавлева, Незалежная для Штатов превращается во все более прибыльный бизнес-проект благодаря Дональду Трампу. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что с самого начала Вашингтон использовал ситуацию на Украине для ведения торговой войны со странами Старого Света, методами которой являются уничтожение «Северных потоков», после которых государства Евросоюза стали вынуждены покупать американский сжиженный газ, и вся политика в отношении оружейных поставок. Закономерно и сегодняшнее желание Штатов, чтобы именно Европа увеличила закупки оружия для Незалежной.

По мнению парламентария, сегодня Вашингтон по-прежнему заставляет Европу работать на американскую экономику.

Ранее сообщалось, что Трамп приостановил разработку мирного плана по Украине.