Трамп приостановил разработку мирного плана по Украине

Администрация президента США Дональда Трампа временно приостановила работу над мирным планом по Украине, чтобы учесть мнение европейских союзников, сообщает британская газета Telegraph.

Такое решение связано с желанием американских властей дать Европе место за столом переговоров, отмечают авторы издания.

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил о намерении провести индивидуальные переговоры с союзниками по НАТО, после чего снова вернуться к разработке мирного плана по Украине.

Он хочет выяснить у европейских коллег мнения о форме, которую должен принять план, а также о том, какой вклад в мирный процесс готовы внести правительства других стран.

Келлог заверил европейских партнеров в том, что США хотят усилить позиции Украины в любых переговорах с Россией, отмечают авторы публикации.

Ранее сообщалось о том, что Путин предложил Трампу встретиться с ним и спокойно поговорить.