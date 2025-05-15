По словам зампреда комитета нижней палаты парламента по обороне Алексея Журавлева, Москва включила в состав делегации на переговоры с Киевом в Турции чиновников, уже принимавших участие в аналогичной встрече в Стамбуле три года назад, когда киевские власти сорвали переговорный процесс по указке Запада. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что состав переговорной группы наглядно показывает, что Верховный главнокомандующий относится к ним как к новому раунду тех, что проходили там же, в Стамбуле, в 2022 году. При этом начальные условия теперь будут иными, исходя из тех реалий, что сложились на земле, а там российские войска метр за метром продолжают освобождать поселки и города от украинских нацистов.

По мнению парламентария, переговоры в Стамбуле могут только дать старт дипломатическим процессам, встреч между сторонами явно предстоит много. К тому же сегодня Россия лишь в очередной раз сделала шаг навстречу, а как отреагирует на это противник.

Он подчеркнул, что переговоры могут длиться сколько угодно долго, желательно до тех пор, пока наша армия не будет во Львове.

Ранее в Госдуме сделали заявление о возможных итогах переговоров РФ и Украины.