По словам зампреда Комитета нижней палаты парламента по обороне Алексея Журавлева, главарь киевского режима Владимир Зеленский старается создать видимость тесных связей с Вашингтоном. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что украинский лидер стремится встречаться с любыми американскими представителями с целью поддержки иллюзии сотрудничества. Однако результат нулевой, только общие слова и декларации. Так, после встречи с Вэнсом стало понятно, что вице-президент США к украинскому диктатору относится пренебрежительно.

Ранее Зеленский в Ватикане сделал заявление о переговорах с Россией.