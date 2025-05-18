Зеленский в Ватикане сделал заявление о переговорах с Россией

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил в своем телеграм-канале о прошедшей поездке в Ватикан, который назвал важным в мирном урегулировании конфликта.

Украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским встретилась в Риме с новым понтификом Львом XIV сразу после инаугурационной мессы. Лидер киевского режима поблагодарил Ватикан за готовность выступить площадкой для прямых переговоров между Украиной и Россией, подчеркнув открытость Киева к диалогу в любом формате.

По словам Зеленского, он готов действовать «до результата».

Напомним, что в рамках визита в Италию украинский президент впервые после публичного конфликта в Белом доме встретился с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом. Краткая беседа между политиками состоялась на церемонии интронизации нового Папы в Ватикане, где они обменялись рукопожатием.

Ранее сообщалось, что в Европе сделали дерзкое заявление о мире на Украине.