Депутат Журавлев считает, что Трампу следует не смеяться над Байденом, а отслеживать Харрис

По словам первого зампреда Комитета нижней палаты парламента по обороне Алексея Журавлева, шутки над американским лидером Джо Байденом могут стоить бывшему главе Белого дома Дональду Трампу победы на предстоящих выборах. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что представители Республиканской партии США не отнеслись всерьез к кардинальной смене «политического ландшафта», однако их почему-то совершенно не интересует Камала Харрис, которая ежедневно набирает дополнительные очки.

По мнению парламентария, вице-президенту США уже удалось перетянуть на свою сторону определенную часть темнокожего и латиноамериканского электората. Также и соцопросы демонстрируют, что в колеблющихся штатах Харрис начинает опережать Трампа. Поэтому постоянные потешки над Байденом могут увеличить разрыв между Трампом и Харрис в пользу последней.

Ранее экс-советник Госдепа Джеймс Карден также назвал выдвижение Камалы Харрис ошибкой.