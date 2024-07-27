Экс-советник Госдепа Карден назвал выдвижение Харрис ошибкой

Американские демократы допустили ошибку, выбрав вице-президента Соединенных Штатов Камалу Харрис кандидатом на предстоящих выборах президента. Соответствующее мнение выразил экс-советник российско-американской комиссии при Госдепе Джеймс Карден, его слова передает информационное агентство РИА Новости .

Карден заявил, что Харрис не способна вести дебаты и не умеет произносить воодушевляющие речи. По мнению собеседника агентства, демократам стоило оставить Байдена своим кандидатом от партии.

Дипломат также добавил, что Харрис является олицетворением «самодовольства и глупости». Ее оппоненту в лице Дональда Трампа не составит труда победить Харрис на выборах, убежден он.

По словам Кардена, «медовый месяц» Харрис с публикой не продлится долго. Он закончится, когда общественность настроится на ее кампанию осенью и сможет сложить о ней более точное представление.

Ранее экс-госсекретарь США Помпео назвал возможным предоставление Трампом ленд-лиза Украине ради поражения РФ.