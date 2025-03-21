Депутат Журова определила тройку фаворитов среди кандидатов на пост президента МОК

На выборах главы Международного олимпийского комитета выдвинуты семь кандидатов. По словам депутата нижней палаты парламента Светланы Журовой, что к их числу относятся испанский спортивный деятель Хуан Антонио Самаранч-младший, британский легкоатлет Себастьян Коу и зимбабвийская пловчиха Кирсти Ковентри. Об этом сообщает Life.ru.

Она добавила, что у каждого имеются и плюсы, и минусы для нашей страны. Однако у Самаранча и Коу должна сработать генетическая память. У одного из-за запрета ехать в СССР, где его приняли, а президент World Athletics первым начал говорить о возвращении нашей страны в мировое спортивное сообщество, несмотря на то что его ранее обвиняли в русофобии.

По мнению парламентария, на выборах ожидается ряд туров. Так, первой задачей, которую должен решить новый глава МОК, станет проработка вопроса возвращения отечественных спортсменов на соревнования в полных составах. От нашей страны на выборах станет голосовать член МОК, президент Федерации тенниса РФ Шамиль Тарпищев.

Ранее спикер Госдумы Володин дал оценку уходу главы МОК Баха.