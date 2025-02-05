Депутат Журова пояснила последствия сближения Москвы и Вашингтона

По словам депутата нижней палаты парламента Светланы Журовой, отношения Москвы и Вашингтона характеризуются длительной «вялотекущей» динамикой, при которой попытки сближения приводят к новым разногласиям. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Она уточнила, что отношения с США остаются нестабильными на протяжении десятилетий.

По мнению парламентария, задержка назначения посла РФ в США связана не только политическими причинами, а также зависела от смены главы Белого дома. Так, отсутствие посла усложняет решение задач, которые связаны с защитой прав и интересов граждан РФ.

Она подчеркнула, что чиновников РФ интересует, как быстро Трамп и его администрация вернутся к вопросу агремана, поскольку ситуация с последним расценивается как индикатор текущего состояния отношений между двумя государствами, которые имеют стратегическое влияние на мировую политику.

Ранее эксперт оценил вероятность гонки вооружений России и США.