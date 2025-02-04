Эксперт оценил вероятность гонки вооружений России и США

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал Инфо24 , вступят ли Россия и США в новую гонку вооружений после создания американцами «Железного купола».

Россия создала мощную гиперзвуковую ракету «Орешник», против которой нет достаточно мощных систем перехвата во всем мире. Вскоре в США объявили, что готовы создать «Железный купол», который якобы сможет отвечать на все современные военные вызовы и стать щитом против ракет. И хотя это не делали в ответ на российскую разработку, The Guardian отмечает, что шаги могут стать причиной новой гонки вооружений.

Эксперт Литовкин сомневается в версии иностранных обозревателей. По его словам, Россия точно не вступит ни в какую вооруженную гонку с США, так как уже обладает лучшими в мире системами противовоздушной обороны до создания которых далеко американцам.

«Их знаменитый ЗРК Patriot очень сильно уступает нашим С-300, С-350, С-400, С-500. Именно поэтому мы легко уничтожаем комплексы Patriot, которые они поставили на Украину. Наши системы, они не в состоянии превзойти», — отметил собеседник.

По словам Литовкина, создание американского «Железного купола» не грозит новой гонкой вооружений между США и Россией.

Ранее сообщалось, что эксперт оценил эффективность будущего «Железного купола» в США.