Депутата из Азербайджана не впустили в Россию из-за русофобских высказываний

Азера Бадамова, депутата Милли меджлиса, то есть азербайджанского парламента, не впустили на территорию России. Основанием для этого стали его антироссийские высказывания. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на информацию, полученную от осведомленного источника.

Депутату азербайджанского парламента Бадамову отказали во въезде в РФ 4 мая.

«Основанием стали неоднократно допущенные депутатом высказывания антироссийской и русофобской направленности», — указали журналистам.

Также было заявлено, что Россия не является сторонником подобной практики создания стоп-листов. В то же время Азербайджан не впускает к себе некоторых политиков из РФ. Так, он запретил въезд на свою территорию депутату Госдумы Валуеву. Параллельно этому РФ стремится развивать свои добрососедские отношения с Азербайджаном.

Ранее в Евросоюзе заявили о заключении нового партнерского соглашения с Азербайджаном. По словам главы евродипломатии Каи Каллас, теперь сотрудничество будет совершенствоваться на основе взаимной выгоды и уважения. Об этом она договорилась с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым во время поездки в Баку.