В ЕС объявили о новом партнерском соглашении с Азербайджаном

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас во время пресс-конференции в Баку сообщила о новом партнерском соглашении. Об этом пишет издание Minval.

По словам Каи Каллас, во время диалога с президентом Ильхамом Алиевым она обсуждала укрепление связей с Центральной Азией, а также роль Азербайджана в этом вопросе.

Политик резюмировала, что сотрудничество будет совершенствоваться на основе взаимной выгоды и уважения.

Напомним, ранее в Минобороны Армении сообщили об инциденте в населенном пункте Хнацах, расположенном в Сюникской области. В тексте официального заявления говорится, что азербайджанцы открыли огонь по этому населенному пункту и повредили здание ДК.