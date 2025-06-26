Депутаты Европарламента захотели вынести вотум недоверия фон дер Ляйен из-за закупок вакцин

Ультраправые депутаты ЕП выступают против фон дер Ляйен, они хотят сместить ее с высокого поста. В состав Европарламента входит 720 депутатов, и за вотум недоверия должны проголосовать как минимум две трети из них. В прошлом году за политика голосовал 401 парламентарий. В этом же году ситуация изменилась. Фон дер Ляйен оказалась замешана в скандале с закупками вакцин от вируса COVID-19 во время пандемии. По этой причине часть депутатов отказывает ей в поддержке. Другая часть может отвернуться от нее из-за других разногласий.

«Ультраправые депутаты Европарламента утверждают, что заручились достаточной поддержкой своего требования об отставке всего состава ЕК», — указали журналисты.

Ранее экономист Межевич заявил, что глава ЕК держится во власти исключительно благодаря слабости лидеров стран Европы. Он подчеркнул, что на данный момент евроскептикам не удастся свалить Урсулу фон дер Ляйен с властного Олимпа, однако рано или поздно она уйдет, и система начнет разваливаться.