Депутаты Ирана выступили с просьбой к Совбезу разрешить создание ядерного оружия
Фото: [unsplash.com]
В Иране группа депутатов обратилась в Совбез с просьбой разрешить создание ядерного оружия. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на иностранный источник.
Группа иранских парламентариев обратилась в Высший совет национальной безопасности исламской республики с призывом пересмотреть национальную оборонную доктрину. Их обращение связано с растущими угрозами целостности страны.
Парламентарии считают необходимым усилить оборонный потенциал Ирана в связи с эскалацией напряженности с Израилем. Всего письмо с просьбой о пересмотре оборонной доктрины, в частности, в области ядерного оружия, подписали 39 иранских парламентариев.
Ранее экс-премьер Израиля перечислил причины для удара по иранским ядерным объектам. Также он подчеркнул, что для этого настало самое лучшее в истории время.