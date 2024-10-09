Депутаты Ирана выступили с просьбой к Совбезу разрешить создание ядерного оружия

В Иране группа депутатов обратилась в Совбез с просьбой разрешить создание ядерного оружия. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на иностранный источник.

Группа иранских парламентариев обратилась в Высший совет национальной безопасности исламской республики с призывом пересмотреть национальную оборонную доктрину. Их обращение связано с растущими угрозами целостности страны.

Парламентарии считают необходимым усилить оборонный потенциал Ирана в связи с эскалацией напряженности с Израилем. Всего письмо с просьбой о пересмотре оборонной доктрины, в частности, в области ядерного оружия, подписали 39 иранских парламентариев.

Ранее экс-премьер Израиля перечислил причины для удара по иранским ядерным объектам. Также он подчеркнул, что для этого настало самое лучшее в истории время.