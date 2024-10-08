Экс-премьер Израиля перечислил причины для удара по иранским ядерным объектам

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что в настоящее время на Ближнем Востоке сложилась ситуация, которая предоставляет еврейскому государству возможность ударить ядерным оружием по ядерным объектам Ирана. Это мнение он выразил на своей странице в социальной сети X.

Свою позицию чиновник аргументировал тем, что подобный шанс выпадает раз в поколение из-за временно ослабевших ХАМАС и «Хезболлах», а также возможностью не допустить превращение Ирана в ядерную державу.

Нафтали Беннет считает, что совпали четыре важнейших фактора, которые нужны для нанесения удара по ядерным объектам Ирана. Первый из них касается «обязательства» США любыми способами не дать Ирану стать обладателем ядерного оружия, второй связан с накопившимся у страны большим объемом высокообогащенного урана, благодаря которому можно сделать около десятка ядерных боеголовок. Третьей причиной бывший премьер назвал «способность» израильтян на совершение подобной атаки, а четвертой – наличие «оправдания» для подобного развития событий.

Подводя итог сказанному Нафтали Беннет заявил, что сейчас настало самое лучшее время в истории для нанесения удара по Ирану и его ядерной программе.

Ранее сообщалось о том, что израильские ВВС разбомбили главный водоканала на юге Ливана.