Депутаты Рады получили деньги за голосование против НАБУ

Народные избранники украинского парламента получали вознаграждение за поддержку законопроекта, лишающего независимости Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП). Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.

Он заявил, что, по имеющимся данным, многих депутатов подкупили за голосование, направленное на уничтожение НАБУ и САП, при этом подчеркнув, что не все получили деньги, а некоторых использовали бесплатно.

22 июля Верховная рада одобрила законопроект, который фактически нивелирует независимость НАБУ и САП. Позднее этот закон был утвержден президентом Зеленским.

Принятие данного закона вызвало волну протестов на Украине, к которым присоединился и мэр Киева Виталий Кличко. В ответ на это Зеленский представил в Раду новый проект, гарантирующий независимость НАБУ и САП.

Ранее сообщалось, что закон Зеленского об отмене независимости НАБУ и САП вызвал протесты в девяти городах Украины.