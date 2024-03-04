В Евросоюзе нет единого мнения о запрете поставок российского сжиженного газа

В Евросоюзе нет единого мнения, касаемо запрета на закупку и поставку сжиженного природного газа из России. О данном факте сообщает ТАСС, ссылаясь на слова еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон.

Как сообщил член Европейской комиссии, на сегодняшний день страны Евросоюза не пришли к единогласной поддержке запрета на дальнейшие закупки российского сжиженного природного газа. По словам Симсон, наибольший эффект возымел бы полный запрет на поставку газа из нашей страны, в том числе и трубопроводного, но единогласной поддержки по этому животрепещущему вопросу достичь не удается. Мнения глав государств ЕС расходятся.

Ранее мы сообщали, что президент США продлил режим ЧС по Украине, который действует уже на протяжении 10 лет. Документ накладывает ряд ограничений на имущество граждан, которые по версии североамериканского государства имеют отношении к происходящим на Украине событиям.