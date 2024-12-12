Дерипаска подал иск в суд к Марии Певчих и Google

Российский бизнесмен и олигарх Олег Дерипаска инициировал судебный процесс против Марии Певчих** и корпорации Google. Об этом говорится в базе данных из картотеки суда, сообщил ТАСС.

Иск был зарегистрирован в Усть-Лабинском районном суде Краснодарского края 10 декабря и касается защиты чести, достоинства и деловой репутации истца.

Певчих уже имела дело с Дерипаской — это не первый иск, поданный против нее. Подробности и содержание иска на данный момент не раскрываются.

Предположительно, Дерипаска таким образом хочет защитить свои честь и достоинство в связи с расследованием Певчих, где она обвинила его в коррупции наряду с другими предпринимателями и чиновниками, которые разбогатели и пришли к власти в России в 1960-е годы.

16 августа Кира Ярмыш** и Мария Певчих были внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала инвестора футбольного клуба «Химки» Туфана Садыгова.

*Минюстом РФ признаны иностранным агентами.

**внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.