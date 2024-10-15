Дерипаска выиграл дело в лондонском суде по спору о $395 млн

По информации источника, решение в пользу россиянина вынес суд в Лондоне. Спор касался документа, который использовался в судебном разбирательстве между Дерипаской и бывшим заместителем министра финансов РФ и экс-главой ВЭБа Владимиром Чернухиным. От юридической компании бизнесмен потребовал раскрыть личность человека, кто предоставил ей этот документ.

Как пишет источник, Дерипаска и Чернухин в судебном порядке спорили за право владения половиной текстильного предприятия в Москве «Трехгорная мануфактура». Отмечается, что именно Quinn Emanuel предоставляла консультации Чернухину. Также в распоряжении компании имелся документ, подтверждающий его позицию.

Адвокаты Дерипаски в подлинности данного документа усомнились и подготовили соответствующий иск. Сам бизнесмен утверждал, что документ был сфальсифицирован, указав на сомнительные данные в нем.

Судья Нил Калвер принял к сведению аргументы стороны Дерипаски и потребовал от Quinn Emanuel раскрыть личность того, кто предоставил бумагу.

Юристы фирмы в свою очередь объяснили, что документ был получен от бизнес-аналитической компании, которая отказалась раскрыть имя лица, предоставившего его.

Дерипаска приобрел Трехгорную мануфактуру в 2002 году. Как утверждал Чернухин, он был партнером бизнесмена и контролировал предприятие. В 2004 году Чернухин был уволен из ВЭБа, и его взаимоотношения с Дерипаской были оформлены акционерным соглашением.

В 2017 году Лондонский арбитражный суд признал Чернухина совладельцем компании, из-за чего Дерипаска подал апелляцию. Через три года Апелляционный суд подтвердил решение Лондонского. Со стороны Чернухина был предоставлен документ, утверждающий, что за свою долю он должен получить $395 млн.

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