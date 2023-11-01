США разрабатывают ядерную бомбу, мощность которой в 24 раза превосходит сброшенной на Хиросиму. Об этом пишут западные СМИ, в том числе New York Post.

Однако, как рассказал политолог, социолог и журналист Михаэлис Галицкий, опасаться таких новостей не стоит.

«Это ни что иное, как попытка запугать Россию. Даже если у оппонентов США будет ядерная ракета мощностью с ту, которую сбросили на Хиросиму, этого будет достаточно, чтобы сдержать правительство США от неверного выбора. Пример — КНДР. У них армия меньше, чем в России, как и количество ядерного вооружения, но Ким Чен Ын — решительный парень, и это уже сдерживает врагов от нападения», — отметил Галицкий в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По его словам, мощность атомного оружия не важна. Даже если ядерного удара небольшой бомбы хватит, чтобы причинить большой урон мгновенно — этого достаточно, чтобы «сдержать буйные головы от необдуманного хода».

«Когда же слышишь новости, что одни пытаются сделать ядерное оружие мощнее, быстрее, страшнее на вид — это пропаганда для обывателей, не более. Все это дешевый театр. А вот то, что подобное оружие может представлять опасность для территории США при его разработке и создании — вполне убедительно», — подытожил эксперт.

Ранее мы сообщали о предложении лечить деменцию Байдена в России.