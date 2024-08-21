Дети Кадырова показали новые фото с Владимиром Путиным

Дети главы Чечни Рамзана Кадырова, включая дочерей Айшат, Хутмат и сына Адама, опубликовали в соцсетях свежие фотографии с президентом Владимиром Путиным, прибывшим в регион в рамках рабочей поездки.

Старшая дочь Айшат Кадырова впервые разместила в личном блоге снимок с президентом России, о чем гордо заявила своей аудитории. По ее словам, ей было волнительно находиться рядом с президентом, который так много сделал для ее родной Чечни.

Снимки с главой государства появились также у третьей дочери Кадырова, Хутмат. Она также поделилась впечатлениями на своей страничке в соцсети.

«Владимир Владимирович был опорой моему Дедушке в самые сложные времена. А сегодня, дает высокую оценку достижениям, которых удалось достичь, следуя его пути. Я не помню ужасов войны, но я знаю, что мы должны делать, чтобы она не повторилась», — подписала снимок Хутмат Кадырова.

Пожалуй, самым массовым снимком стал тот, что опубликовал 16-летний сын Кадырова, Адам. На нем изображены все наследники главы Чечни рядом с президентом. Фотографии с Путиным размещены у министров и политиков, кому довелось лично встретиться с Владимиром Путиным.

Напомним, 21 августа Владимир Путин совершил рабочую поездку в Северо-Кавказский федеральный округ. Он побывал в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии, а маршрут завершил в Чечне. Там прошли встреча с главой региона, общение с добровольцами СВО, изучение Грозного и обсуждение вопросов по развитию территории.

Ранее сообщалось, что Путин и Кадыров посетили Российский университет спецназа.