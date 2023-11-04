Детские сады и матери с колясками: названы следующие цели ударов Израиля

Не менее 20 человек погибли при обстреле школы в районе ас-Сафтауи в северной части Газы накануне. Еще десятки человек пострадали, пишут местные СМИ.

До этого появлялась информация об ударе со стороны Израиля по больнице и машине скорой помощи. Такие действия, уточнил политолог Сергей Разгуляев, противоречат любым гуманным принципам.

«К сожалению, Израиль уже окончательно превратился в государство, решившее, что ему можно абсолютно все: отнимать жизни мирных людей без разбору, не получая за это никакого наказания. Израиль сейчас поступает так из-за банальной безнаказанности», — отметил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам собеседника, мировое сообщество пока просто осуждает подобные действия еврейского государства.

«Увы, дальше пустословия и лицемерной поддержки Палестины дело не доходит. Никто не в состоянии остановить Израиль. Та же ООН уже давно зарекомендовала себя как абсолютно бесполезная организация, не влияющая на мировую ситуацию», — уточнил он.

Разгуляев добавил, что власти Израиля оправдывают удары тем, что уничтожают членов и командиров ХАМАС, но это «не более, чем прикрытие геноцида».

«Сказать, что Израиль наносит негуманные удары — уже значит не сказать ничего. Им нужно просто очистить территорию от местного населения. Трудно предсказать, куда еще сможет ударить Израиль. Спектр подобных операций и так уже настолько широк, что словами описать невозможно. Разве что остались детские сады и целенаправленные, до миллиметра выверенные удары по матерям с детскими колясками», — подытожил политолог.

Ранее десятки человек погибли в лагере для беженцев в Газе при очередном авиаударе Израиля.