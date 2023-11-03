Десятки человек погибли в лагере для беженцев в Газе при очередном авиаударе Израиля

Армия Израиля ударила по приюту для беженцев в секторе Газа. Как информирует палестинское агентство WAFA, инцидент произошел в пятницу вечером, 3 ноября.

Отмечается, что эпицентр израильской бомбардировки пришелся на школу, в которой и располагались палестинские беженцы. В результате чего десятки людей погибли, многие получили серьезные ранения.

«Авиация оккупантов разбомбила школу Усамы бен Заида в которой проживают тысячи перемещенных лиц в районе Аль-Сафтави на севере сектора Газа, в результате чего десятки были убиты и ранены», - сообщает WAFA.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Неделю назад ООН отклонила резолюцию России по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток — в материале «Подмосковье сегодня».