Девять стран Евросоюза выступили с требованиями прекратить торговлю с поселениями Израиля

Сразу девять государств Евросоюза предложили прекратить любую торговлю с израильскими поселениями на палестинской территории. Об этом сообщила медиасеть Euractiv.

Ряд государств ЕС отправили письмо Кае Каллас, верховному представителю ЕС по иностранным делам. В документе было предложено ЕС прекратить торговлю со всеми израильскими поселениями, которые находятся на территории Палестины.

«Речь идет о том, чтобы политика ЕС не способствовала, прямо или косвенно, сохранению незаконной ситуации», — указано в послании.

Письмо подписано Бельгией, Ирландией, Испанией, Люксембургом, Польшей, Португалией, Словенией, Финляндией и Швецией. Оно направлено перед заседанием глав МИД стран Евросоюза, где также обсудят введение санкций в отношении радикальных израильских поселенцев, а также против некоторых министров Израиля. Инициатором всего этого выступает Бельгия. Она требует привести торговые отношения Европы в соответствие с международным правом.

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