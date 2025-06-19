Внимание мира переместилось с Украины на Ближний Восток

Эскалация напряженности между Израилем и Ираном может оказать существенное влияние на ход российско-украинского конфликта. Как сообщает iROZHLAS, смещение внимания США в сторону Ближнего Востока способно изменить баланс сил в регионе. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Как отметил Руслан Пухов, директор Центра анализа стратегий и технологий, ближневосточный конфликт отвлекает внимание мира от Украины, в итоге которого наибольший ущерб понесет Киев, а не Москва.

По его словам, последствиями такого положения дел для Украины станет снижение шансов на получение американского вооружения, ослабление международной поддержки и усиление давления со стороны России. В свою очередь для нашей страны это приведет к возможности активизировать действия на фронте и ослаблению внимания Запада к украинскому вопросу.

По мнению экспертов, обострение на Ближнем Востоке создает новые вызовы для Украины, в то время как Россия может использовать эту ситуацию в своих интересах. Переключение внимания США на другой регион способно кардинально изменить расклад сил в российско-украинском противостоянии.

Ранее стали известны причины переключения США с Украины на Израиль.