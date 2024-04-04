Девять военных ЦАХАЛ с российским гражданством погибли в Газе с начала конфликта

Посольство Израиля в РФ сообщило, что с начала палестино-израильского конфликта в секторе Газа девять военных Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), имевшие российское гражданство, погибли. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломатическое ведомство также отметило, что среди военнослужащих израильской армии есть много солдат, имеющих двойное гражданство, в том числе и российское.

Также в посольстве отметили, что россияне с двойным гражданством, проживающие в Израиле, подлежат мобилизации на общем основании.

Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября 2022 года. В этот день радикальная военизированная группировка ХАМАС выпустила по Израилю от 2,5 до 5 тысяч ракет. Боевики ХАМАС вторглись через южную границу с сектором Газа в государство, откуда забрали в заложники более 100 человек.

Сейчас в палестинском анклаве продолжается зачистка со стороны ЦАХАЛ. Целью операции в Газе, по утверждениям израильских властей, является полное уничтожение боевиков ХАМАС.

Ранее посол Израиля в России Симона Гальперин заявила, что в заложниках у ХАМАС остаются трое россиян.