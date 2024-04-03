В посольстве Израиля в РФ сообщили, что в заложниках у ХАМАС остаются трое россиян

Посол Израиля в России Симона Гальперин сообщила, что в заложниках у радикальной группировки ХАМАС в секторе Газа остаются заложники, в числе которых три гражданина РФ, передает ТАСС.

Он уточнила, что у этих людей два гражданства, в том числе российское.

«Нам известно, что их нет в списках погибших», — сказала Гальперин.

По словам израильского посла, всего в заложниках у ХАМАС остаются 134 человека, 36 из которых уже мертвы.

Конфликт в секторе Газа обострился 7 октября 2023-го года, ХАМАС выпустил по территории Израиля порядка пяти тысяч ракет. В городах работала израильская система «Железный купол», однако в некоторых частях страны фиксировались попадания. Кроме того, в этот день радикально настроенные члены группировки вторглись на территорию государства, откуда забрали более сотни человек в заложники.

На данный момент Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проводит в секторе Газа наземную операцию, целью которой является полное вычищение боевиков ХАМАС с территории палестинского анклава.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал убийство в Газе членов гуманитарной организации.